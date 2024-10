Albert Verlinde (63) denkt nog niet aan pensioen

Albert Verlinde kijkt met veel trots terug op zijn carrière als theaterproducent. Hij zit inmiddels al 25 jaar in het vak, maar een pensioen zit er voorlopig nog niet in. “Op het moment dat ik het echt niet meer leuk vind dan stop ik ermee. Maar daar ben ik nu nog niet”, zegt hij tegen het ANP.

“Wat heb ik ongelooflijk veel meegemaakt”, zegt Verlinde, terugblikkend op de afgelopen 25 jaar, waarin hij verantwoordelijk was voor meer dan 75 producties. “Ik heb mogen werken met mensen als Liesbeth List, Ramses Shaffy, Ruth Jacott, Jos Brink. Het zijn echt iconen met wie ik het voorrecht heb gehad om te werken”, aldus Verlinde. Liesbeth List was misschien wel het belangrijkste. “Zonder haar was ik nooit theaterproducent geworden”, stelt Verlinde. De musical Piaf was in 1999 de eerste productie van Verlindes V&V Entertainment. “Als zij niet ja had gezegd tegen de musical Piaf en mij niet had geleerd hoe talentvol en aardig mensen kunnen zijn, dan weet ik niet of we dit bedrijf voor elkaar hadden gebokst.”

De producent heeft in de komende jaren nog een aantal projecten in de pijplijn zitten. De musical Elisabeth komt eraan, We will rock you en een voorstelling over Jacques Brel. Verlinde wil zichzelf ook blijven verrassen met zijn producties. “Ik moet mezelf ook opfrissen. Ik moet er zelf ook een kick van krijgen als ik iets aan het maken ben.” Dat dat niet altijd goed uitpakt, heeft hij ook ondervonden. “Maar dat hoort erbij. Ik vind dat je beter een flop kunt hebben waar je vol in gelooft dan dat je een flop hebt, omdat je niet het beste uit jezelf en de mensen om je heen gehaald hebt.”

Dromen

De theaterproducent vindt het lastig om te zeggen wat voor dromen hij na 25 jaar nog heeft. “Veel dromen die ik bewust of onbewust had, zijn eigenlijk al uitgekomen”, zegt Verlinde. “Ik wil dingen in het theater brengen waarvan mensen zeggen ‘dat is gaaf, dat willen we graag zien’.” Als hij toch een droom moet noemen, dan is het dat hij het stokje kan overdragen. Daar is hij naar eigen zeggen al mee bezig. Hij probeert veel met nieuwe producenten samen te werken en ze zoveel mogelijk mee te laten lopen. “Want het is zo’n ingewikkeld verhaal. Het gaat over van alles en ik wil heel graag mensen begeleiden om daar klaar voor te zijn.”

Verlinde hoopt vooral dat hij mensen kan inspireren en stimuleren ook producent te worden. “Om dat prachtige vak op te pakken. Ik droom dat ik over tien, vijftien jaar in een zaaltje zit en denk: zo, die jongen of dat meisje is bij mij begonnen en moet je kijken wat voor prachtige productie daar staat.”