Zo steunt Quinty Trustfull zieke Loretta Schrijver: ‘Ik doe alles voor haar’

Het is een lastige periode voor Loretta Schrijver. De presentatrice heeft uitgezaaide darmkanker. Gelukkig krijgt ze veel steun van haar tv-vriendin Quinty Trustfull. “Ik probeer er voor haar te zijn, met alles wat ik heb”, vertelt Quinty in de nieuwe Weekend.

“Ik wil er niet veel over zeggen omdat het haar proces is. Maar ik ben hartstikke trots op haar”, zegt de presentatrice. “Loretta heeft een mooie kleine cirkel van vrienden die dicht om haar heen staan. Wij zijn er voor haar en hebben het heel fijn met elkaar.”

Ondanks Trustfull er niet te veel over kwijt wil, helpt ze Schrijver met alles. “Ik kook voor Loretta, ga mee naar het ziekenhuis, doe boodschappen, ga langs de dierenarts, laat de hond uit. Ik doe alles. Ik hou van haar. Ik bén er gewoon.”

