Zo reageert Monique Westenberg op rechtszaak André en Rachel Hazes

Monique Westenberg vindt het onvoorstelbaar dat Rachel Hazes zich tegenover haar zoon André Hazes gedraagt zoals ze nu doet. Dat vertelt Westenberg, de partner van André, aan RTL Boulevard. Rachel sommeerde haar 30-jarige zoon eerder dit jaar om niet langer de naam André Hazes te dragen. Rachel beheert de merknaam van haar in 2004 overleden man.

“Het enige wat ik daarover kan zeggen, is dat ik me als moeder absoluut niet kan voorstellen dat je dit doet. En hij als vader ook niet, dat je dit doet”, zegt Westenberg tegen Boulevard. “We zijn er gewoon voor elkaar. Je bent er natuurlijk gewoon voor elkaar. Ik denk dat dat genoeg is.”

André liet eerder via Instagram weten dat hij “best wel gepakt” is door de situatie met zijn moeder. “Dus om eeuwig lacherig te doen op Insta zit er voor mij niet echt in. Maar alles gaat goed hoor, en ik leef”, zei hij toen.