Zo kijkt Igone de Jongh terug op relatie met Thijs Römer

Igone de Jongh kan met liefde terugkijken op haar relatie met Thijs Römer. Dat vertelt ze in een interview met de Beau Monde, die vanaf woensdag in de winkels ligt. De balletdanseres verbrak haar relatie met de acteur vorig jaar. Römer was enkele weken daarvoor veroordeeld voor grensoverschrijdend gedrag met meisjes.

“Absoluut. We hebben veel van elkaar gehouden en fantastische jaren gehad”, zegt De Jongh. “We hebben heel wat meegemaakt en beleefd en daar ben ik dankbaar voor. Wat er is gebeurd, is naar en verdrietig en ik had het liever anders gezien, maar nu, een jaar later, heb ik er vrede mee en denk ik dat het mij dichter bij mezelf heeft gebracht. Het was weliswaar noodgedwongen, maar het was een goede les. Een harde, maar een mooie.”

De Jongh zegt ook zich soms eenzaam te voelen, maar dat het over het algemeen goed met haar gaat. “Afscheid nemen van een relatie of het verdriet daarover is niet in een bepaalde periode over. Ik heb geleerd dat het in golven gaat. Soms word ik wakker en voel ik me best goed, maar dan gebeurt er even later wat en heb ik een rotmoment. Toch voel ik me – ik durf het hardop te zeggen – in vergelijking met vorig jaar heel goed.”

Een nieuwe relatie heeft de danseres nog niet, zegt ze. Wel staat ze ervoor open, mocht er iemand op haar pad komen, “maar ik houd er rekening mee dat ik misschien alleen blijf”, zegt ze. “Iemand moet van heel goeden huize komen wil ik er iets mee beginnen. De afgelopen tijd is het lang onrustig geweest en de rust die ik nu ervaar, vind ik heel fijn.”