Zo gaat het nu met Joost Klein

Het gaat “best wel oké” met Joost Klein, die namens Nederland meedeed aan het Eurovisie Songfestival maar voor de finale werd gediskwalificeerd. Dat zegt Twan van de Nieuwenhuijzen, Head of Delegation bij AVROTROS en voorzitter van de selectiecommissie, tegenover RTL Boulevard.

“Het gaat best wel oké met Joost”, zegt Van de Nieuwenhuijzen. Klein is in de nacht van zaterdag op zondag naar een afterparty van de EuroClub gegaan, bevestigt hij tegenover het medium. “Joost is een knappe en sterke persoonlijkheid. Zo staat hij daar in en zo gaat hij ermee om.”

Appie Mussa, als blauwe vogel medeartiest van de Nederlandse inzending, noemt het besluit van organisator EBU om Joost Klein te diskwalificeren “jammer”. Zaterdag reageerde hij al samen met Martijn van Eijzeren, beter bekend als Stuntkabouter, op Instagram op het ontbreken van Klein in de finale van het Eurovisie Songfestival. Daar brachten beide vrienden met gebroken hartjes een steunbetuiging uit.

Summier

Ook de reactie op zondag blijft summier. “Ja jammer”, aldus Mussa over het besluit van EBU. “Voor de rest heb ik niet echt iets te zeggen. Het is gewoon jammer.”

Nog geen reactie van Joost

Klein werd zaterdag gediskwalificeerd om een incident met een cameravrouw. Hij reist niet met de rest van de delegatie terug naar Nederland zondag en er is geen persgesprek. Zelf heeft hij nog niet inhoudelijk gereageerd.