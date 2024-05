Joost Klein geeft opnieuw teken van leven

Joost Klein heeft opnieuw een klein teken van leven gegeven op Instagram. Op de pagina Eurovision 24 zette hij zondag een blauw hartje. Daarvoor was zijn laatste bericht in die groep een post over hoe op hem te stemmen als Nederlandse inzending op het Eurovisie Songfestival.

Eerder deelde hij op Instagram een internetfilmpje waarin honden op een gekke manier rondlopen. Onder het filmpje is het liedje Who Let The Dogs Out te horen.

Klein werd zaterdag gediskwalificeerd omdat hij een “dreigende beweging” zou hebben gemaakt naar een cameravrouw.