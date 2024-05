Joost Klein niet met delegatie mee naar Nederland: onduidelijk waar hij is

Joost Klein reist zondag niet met de rest van de Nederlandse delegatie van het Zweedse Malmö naar Nederland. Dat meldt AVROTROS. Ook is er geen persmoment in Malmö of op Schiphol.

Het is nog niet duidelijk wanneer Klein wel naar Nederland reist, aldus een woordvoerster van de omroep.

Klein werd zaterdag gediskwalificeerd voor het Eurovisie Songfestival omdat hij een cameravrouw van het songfestival zou hebben bedreigd. Volgens AVROTROS maakte Klein een “dreigende beweging naar de camera”. De Zweedse politie stelde een onderzoek in en de European Broadcasting Union (EBU), die het songfestival organiseert, besloot Klein uit te sluiten.

Lees ook: Hierom is Joost Klein gediskwalificeerd

Niet belemmerd

De politie in Zweden liet zondagochtend weten dat het onderzoek inhoudelijk is afgerond en draagt het dossier op korte termijn over aan het Openbaar Ministerie. Daar moet worden besloten of er verdere actie wordt ondernomen tegen Klein, wat nog weken kan duren. Klein mag Zweden wel gewoon verlaten. “Hij wordt op geen enkele manier belemmerd in zijn bewegingen”, aldus een zegsman eerder.

De NPO heeft mede namens omroep AVROTROS bezwaar gemaakt tegen de diskwalificatie van Klein.

Lees ook: Joost Klein geeft opnieuw teken van leven

De Nederlandse inzending heeft nog niet inhoudelijk gereageerd. Hij deelde tijdens de finale een kort filmpje op Instagram waarin honden op een gekke manier rondlopen, met daaronder het nummer Who Let The Dogs Out. Hij heeft zondag weer een teken van leven gegeven op het medium. De zanger deelde op de pagina Eurovision 24 een blauw hartje.

Beeld: Getty Images