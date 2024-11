Zo gaat het met Tom Waes na heftig auto-ongeluk

Tom Waes is bij bewustzijn en maakt het naar omstandigheden goed. Dat laat de VRT zaterdag weten. De Belgische tv-presentator, die ook programma’s voor de Nederlandse NPO maakt, was in de nacht van vrijdag op zaterdag betrokken bij een zwaar auto-ongeluk op de ring van Antwerpen.

“Tom is bij bewustzijn, ademt volledig zelfstandig en heeft zijn familie kunnen spreken”, meldt de Belgische omroep namens zijn familie. “Hij stelt het – alles in acht genomen – goed. Tom wordt verder verzorgd op de afdeling intensieve zorg. We hebben Tom kort kunnen spreken en vastpakken. Wat een opluchting.”

Volgens de VRT is het nog te vroeg om te zeggen wat de ziekenhuisopname van Waes betekent voor de programma’s die hij nog zou maken. “Alle prioriteit ligt bij het herstel”, aldus de omroep. De VRT vraagt daarnaast met klem om “de familie in deze moeilijke momenten rust te gunnen en hen niet te contacteren.” Ook ziekenhuizen in Antwerpen vragen geen contact op te nemen en Waes’ privacy te respecteren.

Rond 01.00 uur reed de Undercover-acteur en Reizen Waes-presentator met zijn Porsche-oldtimer bij de Kennedytunnel in op een verkeersbord, dat daar stond om wegwerkzaamheden aan te geven. De 56-jarige Waes raakte hierbij zwaargewond en moest gereanimeerd worden. Een wegwerker raakte lichtgewond.