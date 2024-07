Zo gaat het met Johan Derksen na operatie

Vandaag Inside Oranje is vrijdagavond al begonnen voordat de EK-wedstrijd tussen Portugal en Frankrijk is afgelopen. Omdat Johan Derksen vrijdag weer is geopereerd werd niet gewacht tot na de verlenging of eventuele strafschoppen, verklaarde presentator Wilfred Genee aan het begin van de uitzending op SBS6.

“Johan moet zo snel mogelijk z’n bed in, dus we moeten gewoon beginnen”, zei Genee. Hij vroeg vervolgens aan Derksen hoe het met hem ging. “Ik voel me prima”, zei de analist nuchter. Hij hoopt dat de tweede operatie wel gelukt is.

Derksen moest onder het mes vanwege een liesbreuk. Eerder dit jaar onderging de 75-jarige Derksen ook al een operatie, maar die ingreep mislukte.