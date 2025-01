Weer stemproblemen voor Art Rooijakkers: moet werk neerleggen

Tekst: Dunya Diercks

Art Rooijakkers heeft weer last van stemproblemen. De 50-jarige presentator moet geopereerd worden aan een granuloom, een ontsteking, die tegen zijn stemband drukt. Hij legt daarom zijn werk bij het programma Nieuws van de Dag en bij radiozender BNR tijdelijk neer, schrijft hij op Instagram.

“‘Er zit weer iets.’ Die woorden van de arts wilde ik niet opnieuw horen, maar helaas sprak hij ze wel uit”, schrijft Rooijakkers. ”Na mijn eerdere stembandproblemen, waarbij ik mijn werk een tijd moest neerleggen, had ik gehoopt dit hoofdstuk voorgoed af te sluiten.”

Rooijakkers moest in 2022 zijn werk ook tijdelijk stoppen door stemproblemen. Door poliepen op zijn stembanden moest hij honderd dagen in stilte leven.

Lips sealed

De presentator is begin dit jaar begonnen met het SBS-programma Nieuws van de Dag. Hij noemt het neerleggen van zijn werk “een flinke teleurstelling”, maar heeft ook het volste vertrouwen in zijn medische team. “Ik kijk ernaar uit om na mijn herstel weer aan de slag te gaan. Maar de komende periode is het weer even ‘lips sealed’.”

Reactie Talpa

Talpa is op zoek naar een geschikte invaller voor Art bij het programma Nieuws van de Dag. “We vinden het heel jammer dat Art door zijn gezondheid de komende tijd Nieuws van de Dag niet kan presenteren, maar zijn gezondheid gaat vanzelfsprekend te allen tijde voor. We wensen Art veel beterschap”, reageert een woordvoerder.

BNR Nieuwsradio ook op zoek naar vervanger

Ook BNR Nieuwsradio is op zoek naar een vervanger voor Art. Samen met Diana Matroos maakt hij het programma BNR’s Big Five.

De nieuwszender laat weten net als Art “ook enorm overvallen” te zijn door zijn nieuwe stemproblemen. Er is nog geen vervanger gevonden, maar de zender hoopt dat snel voor elkaar te krijgen.