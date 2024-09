Vriend Yvonne Coldeweijer opgenomen in ziekenhuis: ‘Ergste nachtmerrie’

De vriend van Yvonne Coldeweijer, Max Vieleers, is vorige week opgenomen in het ziekenhuis. Door een ontsteking in zijn ruggenmerg is hij plotseling grotendeels verlamd geraakt, maakte de influencer woensdag bekend via Instagram.

Vieleers schrijft zelf dat zijn leven “als een kaartenhuis in elkaar” stortte. “Ineens was ik vanaf mijn borst tot aan mijn tenen verlamd. Hoe dan? In het ziekenhuis hebben ze, na grondig onderzoek, een ontsteking in mijn ruggenmerg gevonden. De oorzaak hiervan is voor nu nog niet bekend en meerdere testen zullen dit moeten uitwijzen”.

“Ik ben hier in goede professionele handen, gesteund door mijn gezin en familie”, vervolgt Vieleers. “Met heel veel energie en vol wilskracht werk ik, nu al, aan mijn herstel. En de eerste positieve signalen hiervan zijn gelukkig al merkbaar.”

Instagram Max Vieleers / Yvonne Coldeweijer

Coldeweijer, die in december met Vieleers een kind kreeg, doet zelf ook emotioneel haar verhaal op Instagram. Ze noemt het haar “ergste nachtmerrie”, maar er zijn inmiddels tekenen van herstel. “Nog steeds is het heel spannend wat er gaat gebeuren, maar we zijn wel heel hoopvol”, zegt ze.