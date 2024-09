Vriend sleepte Carlo Boszhard door moeilijke periodes heen

Carlo Boszhard heeft het aan zijn vriend Herald te danken dat hij tijdens moeilijke periodes zonder succes toch doorging en zichzelf opnieuw uitvond. Dat stelde de 55-jarige acteur en presentator maandag in talkshow Eva. Boszhard is momenteel te zien in de Nederlandse versie van de musical Moulin Rouge!.

“Herald heeft ervoor gezorgd dat ik hier nog zit, op deze manier”, aldus Boszhard. “Hij zei altijd: doorgaan! Vind jezelf opnieuw uit, word niet zuur!” Met de rol in Moulin Rouge! en een aantal succesprogramma’s op RTL lijkt de BN’er nu weer in een positieve periode te zitten. “Maar eigenlijk zijn de lowpoints het allerbelangrijkste in je leven”, legde hij uit, “Om te leren en te groeien. Je leert je basis kennen en je vrienden kennen. Maar iedereen die zo’n lieve vriend als ik heeft, weet altijd dat hij er wel weer uitkomt.”

Boszhard beklemtoont dat het soms lastig is in de entertainmentindustrie om de juiste keuzes te maken. “Je moet soms durven te zeggen: het is nu kláár met De TV Kantine en ik ga kijken wat ik nog meer kan doen”, legt hij uit. “En dat moet je dan ook worden gegund door RTL. Ik heb met RTL gezeten op momenten dat ze dachten: wat moeten we nog met hem. En de volgende keer ben je weer één van de grote presentatoren. Je moet alles in balans zien, morgen kan het over zijn.”

Boszhard en zijn vriend Herald Adolfs zijn al ruim vijftien jaar samen.