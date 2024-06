Vermeende verkrachter wil Maxime haar onder ede horen

De zaak tussen tv-persoonlijkheid Maxime Meiland en de man die zij van verkrachting beschuldigt, gaat verder. De man wil Meiland onder ede horen. Op 25 juli bespreekt de rechtbank van Den Haag een verzoek voor een voorlopig getuigenverhoor dat de man heeft ingediend. Dit bevestigt advocaat Sébas Diekstra, die Meiland vertegenwoordigt, na berichtgeving van advocaat Peter Schouten, die de man bijstaat.

“Inmiddels heeft de rechtbank Den Haag beslist dat partijen zich op 25 juli mogen uitlaten over het verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor dat de jongeman heeft gedaan”, schrijft Schouten. Die dag wordt het verzoek besproken, waarna besloten wordt of het wordt toegewezen. Of Meiland zelf bij de zitting op 25 juli aanwezig zal zijn, is nog niet bekend.

De rechtbank van Den Haag kon de datum nog niet bevestigen tegenover het ANP.

Biografie

Meiland deed in januari van dit jaar aangifte van verkrachting. Het onderzoek leverde echter geen ondersteunend bewijs op, meldde het Openbaar Ministerie later. Meiland had eerder in haar biografie geschreven over de verkrachting, die in de zomer van 2010 zou hebben plaatsgevonden in Lisse.

De man die Meiland in haar boek van verkrachting beschuldigde, deed zelf aangifte van smaad. Het OM seponeerde die aangifte in februari.