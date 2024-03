Tom Egbers hoopt op schikking met NOS na ‘zware, heel zware dag’

Tom Egbers heeft goede hoop dat hij en de NOS tot een schikking kunnen komen in het kort geding dat hij tegen zijn werkgever heeft aangespannen. Dat zei de presentator na afloop van de zitting tegen de media.

“Er zijn een aantal dingen die we nog gaan bespreken. Maar ik zou het voorstel van de rechter niet zijn aangegaan als ik niet het idee had dat we een schikking zouden kunnen treffen”, zei Egbers zonder in detail te treden. Hij sprak van een “een zware, heel zware dag”. “Ik keek er tegenop. Ik heb heel lang geprobeerd dit te voorkomen en dat is niet gelukt”, vertelde de 66-jarige Studio Sport-presentator.

Tijdens de zitting stelde de advocaat van de NOS dat er 28 meldingen van grensoverschrijdend gedrag tegen Egbers zouden zijn gedaan, maar de presentator weet nog altijd niet precies wat de omroep daarmee bedoelt, van wie ze afkomstig zijn en wat de inhoud ervan is. “Ik heb te horen gekregen dat veel van de meldingen gaan over één geval, mijn affaire van zestien jaar geleden.”

‘Ik heb echt wel zelfreflectie’

Ook betoogde de NOS dat er onrust zou ontstaan als Egbers terug zou keren op de redactievloer. “Dat is niet leuk om te horen”, vond de presentator. Maar hij benadrukte dat hij in het afgelopen jaar juist ook veel steun van collega’s heeft gekregen. “Ik heb echt wel zelfreflectie”, ging hij verder. “Ik denk heel erg na over wat en wie ik ben geweest in de afgelopen jaren en over wie ik nu ben. Ik ben een in mijn ogen loyale teamplayer, echt een NOS-man, en zo voel ik mijzelf nog steeds.”

‘Op een waardige manier afsluiten’

Dat hij bijna de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt weerhield Egbers niet om zijn zaak door te zetten. Hij wil per se op “een waardige manier” bij de NOS afsluiten, de plek waar hij al veertig jaar werkt. “Ik wil door omdat het mijn werk is. Omdat ik er eer in leg en in heb gelegd én omdat ik vind dat het niet terecht is dat ik het gezicht ben van alles wat er mis is in Hilversum”, somde Egbers op. “Ik ben blij dat ik daar bij de rechter gehoor voor heb mogen vinden.”

Egbers en de NOS hebben tot volgende week dinsdag de tijd gekregen om er samen uit te komen. Als dat niet lukt doet de rechter op 16 april uitspraak.