Rechtbank geeft NOS en Egbers tot na Pasen om te schikken

Tom Egbers en de NOS krijgen van de rechtbank de tijd tot de dinsdag na Pasen om gezamenlijk tot een oplossing te komen in het geschil over de terugkeer van Egbers op televisie. Als beide partijen er dan niet uit zijn, gaat de rechtbank een vonnis vellen. De uitspraak zal dan worden gedaan op 16 april.

Dat heeft de rechtbank in Lelystad maandagmiddag bekendgemaakt. De twee partijen gingen maandag kort in overleg om tot een schikking te komen. Maar de rechter achtte het verstandig de partijen wat meer tijd te geven.

Jaar thuis

Egbers eist in het kort geding dat hij weer bij de NOS aan het werk kan. De sportpresentator zit al een jaar thuis nadat de Volkskrant had geschreven over grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer van NOS Sport.

Beeld: ANP