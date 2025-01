Tjerk Lammers in diepe rouw na overlijden echtgenoot Manuëla Kemp: ‘Mijn hart is gebroken’

Tjerk Lammers reageert emotioneel op het overlijden van zijn grote liefde Manuëla Kemp. De presentatrice is in de nacht van donderdag op vrijdag op 61-jarige leeftijd overleden. Aan RTL Boulevard laat hij weten dat zijn ‘hart is gebroken’.

“Mijn lieve, lieve, ongelofelijk getalenteerde, prachtig mooie Maan is overleden. Ze is na haar val op 7 december nooit meer wakker geworden”, schrijft Tjerk aan RTL Boulevard. “Afgelopen nacht om half 2, slechts vier uur nadat ik afscheid van haar had genomen, is Maantje voorgoed ingeslapen. Mijn hart is gebroken.”

De zangeres en presentatrice lag sinds begin december in coma, nadat zij in Portugal ernstig gewond was geraakt bij een eenzijdig scooterongeval. Kemp had daarbij veel schade aan haar hersenen opgelopen. Afgelopen maandag werd zij met een speciale vlucht naar Amsterdam gevlogen, waarna zij in Hilversum op de ic van het Tergooi-ziekenhuis werd opgenomen. Kemp was 61 jaar.