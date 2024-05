‘Thijs Römer kan schadevergoeding slachtoffers niet betalen’

Thijs Römer (45) heeft het geld niet om de schadevergoeding die hij aan zijn drie slachtoffers verschuldigd is, te betalen, bevestigt zijn advocaat Bénédicte Ficq aan RTL Boulevard, na berichtgeving van Yvonne Coldeweijer.

De acteur werd in augustus veroordeeld voor onlinezedendelicten met drie minderjarige meisjes. Hij kreeg een celstraf van drie maanden (waarvan twee voorwaardelijk), een werkstraf, verplichte behandeling bij een instelling voor geestelijke gezondheidszorg en hij moest een schadevergoeding van ruim 13.600 euro aan zijn slachtoffers betalen. Dat laatste lukt hem op dit moment dus niet, aldus zijn advocaat.

‘Valsigheid’

“Wat een valsigheid in deze wereld”, stelt de advocaat, want het is volgens haar geen onwil. “Iedereen die niet kan betalen en onvoldoende reserve heeft, zoals mijn cliënt, kan een betalingsregeling aanvragen bij het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Dat komt iedere verdachte toe.” De Staat schiet in dat geval het verschuldigde bedrag voor, maar de veroordeelde moet het bedrag uiteindelijk wel terugbetalen. “Deze zaak heeft heel erg op de inkomsten gedrukt, het is niet een kwestie van niet willen, maar van niet kunnen”, vervolgt Ficq. “Hij kan het gewoon niet in één keer voldoen. Hij vindt dat heel vervelend, als hij het had kunnen betalen, had hij dat gedaan.”

‘Thijs liet niets weten over schadevergoeding’

“Teleurstellend”, laat Maartje Schaap, de advocaat die Thijs’ drie slachtoffers bijstaat, op haar beurt weten aan RTL Boulevard. “Het is inmiddels al een lang proces. Hij heeft het beroep ingetrokken en dan weet je dat zowel de straf en schadevergoeding vaststaat. Maar hij heeft niets laten horen over de schadevergoeding en laat het erop aan komen dat ik vraag wanneer ze de schadevergoeding gaan betalen. Er is kennelijk geen geld om het te betalen en dat vinden mijn cliënten erg vervelend.”