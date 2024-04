Thijs Römer na maand gevangenis weer vrij

Thijs Römer heeft zijn tijd in de gevangenis uitgezeten. Na een maand is de 45-jarige acteur vrijgelaten, laat zijn advocate Bénédicte Ficq weten na berichtgeving van het AD.

Römer meldde zich op 15 maart bij de gevangenis om zijn straf uit te zitten. In augustus veroordeelde de rechtbank in Assen hem voor onlinezedendelicten met drie minderjarige meisjes. Hij kreeg een celstraf van drie maanden, waarvan twee voorwaardelijk.

De acteur moet zich daarnaast laten behandelen bij een instelling voor geestelijke gezondheidszorg en hij kreeg een maximale taakstraf van 240 uur. Hij wilde in eerste instantie in hoger beroep gaan, maar zag daar vorige maand toch vanaf. “Ik realiseer me dat de gebeurtenissen grote impact hebben gehad op de slachtoffers en dat hier maar één persoon verantwoordelijk is: ikzelf”, liet hij toen weten.

Om privacyredenen is het niet bekend in welke gevangenis Römer heeft vastgezeten.