Sylvie Meis deelt vol trots ‘onvergetelijk moment’

Het hart van Sylvie Meis “loopt over van trots en vreugde” omdat haar zoon, Damián van der Vaart, een contract tot 2029 heeft getekend bij voetbalclub Ajax. “Het zien van jou die een nieuw contract tekent bij Ajax Amsterdam is een onvergetelijk moment”, aldus de presentatrice in een bericht op Instagram.

“Je harde werk, doorzettingsvermogen en passie hebben je hier gebracht, en ik kan niet trotser zijn op de man die je bent geworden”, schrijft Meis bij een foto van haar 18-jarige zoon. “Ook al kon ik er niet in persoon bij zijn, ik ben je vader zo dankbaar dat hij me via FaceTime liet meekijken, zodat ik toch dit bijzondere moment met je kon delen. Je leeft je droom, en dit is nog maar het begin! Ik hou eindeloos veel van je, mijn superster!”

Damián speelt sinds 2023 al bij de Amsterdamse voetbalclub. “Blij met het nieuwe contract bij mijn droomclub”, laat de voetballer dinsdag zelf weten.

Meis kreeg Damián samen met voormalig voetballer Rafael van der Vaart. De twee waren van 2005 tot 2013 getrouwd. Van der Vaart is inmiddels samen met handbalster Estavana Polman. In 2017 kreeg hij samen met Polman een dochtertje, Jesslynn.