Suzan & Freek blij met hun muziek in serie Gooische Vrouwen

Suzan & Freek vinden het leuk dat hun muziek te horen is in het nieuwste seizoen van Gooische Vrouwen. Dat deelt het muzikale duo maandag in een bericht op Instagram.

“Whaa, alle seizoenen van Gooische Vrouwen echt 15x gezien, en dan jezelf opeens 2x horen in het nieuwe seizoen”, schrijven ze bij een foto van een laptop waarop beeld uit de serie te zien is.

Suzan Stortelder en Freek Rikkerink, zoals Suzan & Freek voluit heten, plaatsten de foto in Nieuw-Zeeland, is te zien aan de locatie. Het duo reist momenteel een maand door Nieuw-Zeeland met een camper.