Sor: Anouk kan niet groepen kwetsen zonder gevolgen

Sor besloot zijn optreden in het voorprogramma van Anouk niet alleen af te zeggen, omdat de zangeres in een onlinestatement het n-woord gebruikte. Maar ook omdat ze “twee keer achter elkaar groepen kwetste zonder repercussies. Daar kan ik niet achter staan”. Dat laat sor maandag weten in een verklaring aan het ANP.

De artiest meldde eerder op Instagram zijn optredens in het voorprogramma van Anouk te hebben afgezegd “for obvious reasons”. Hij bevestigt aan het ANP dat hij hiermee inderdaad verwees naar opmerkingen van Anouk op sociale media waarin zij het n-woord gebruikte.

Op sociale media is al enige tijd een conflict gaande tussen aan de ene kant Ronnie Flex en aan de andere kant Top Notch. Dat conflict is ontstaan omdat de rapper niet blij is met het contract dat hij ooit tekende bij de platenmaatschappij. In deze twist maakte Anouk een opmerking waarin ze Ronnie Flex aansprak met: “happy kings day little cryin’ broke bitch ni****. Greetings from your old happy rich bitch ni****.”

Trans violisten

Sor was van plan om op 31 mei en 1 juni in het voorprogramma van Anouk op te treden met een orkest van trans violisten. Dit wilde hij doen als statement tegen eerdere opmerkingen van Anouk op sociale media die door veel mensen als transfoob werden ervaren. In februari deelde Anouk een foto van haar ongesteldheid op Threads, waarbij ze schreef: “Je pipi eraf hakken, maakt je geen vrouw. Maar dit wel. Word ik nu gecanceld?”