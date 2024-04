Anouk onder vuur, rapper Sor zegt voorprogramma show af

Artiest sor verzorgt niet meer het voorprogramma voor de optredens van Anouk op 31 mei en 1 juni in de Ziggo Dome. Dat bevestigt MOJO nadat sor dit had gedeeld op Instagram. Op dit moment is nog niet bekend wie in zijn plaats optreedt, aldus de concertorganisator.

De artiest liet op Instagram weten zijn optredens in het voorprogramma te hebben afgezegd “for obvious reasons”. Dat lijkt te slaan op een reactie van Anouk waarin ze het n-woord gebruikte en dat voor enige ophef zorgde.

Op sociale media is al enige tijd een conflict gaande tussen aan de ene kant Ronnie Flex en aan de andere kant Top Notch. Dat conflict is ontstaan omdat de rapper niet blij is met het contract dat hij ooit tekende bij de platenmaatschappij. Ronnie Flex deelde met betrekking tot Top Notch-baas Kees de Koning, tevens de manager van Anouk: “Je bent een hele bitch n**** waarom lijk je op Anouk. Deze tijden van de maand zit je panty vol met bloed.”

Peace

Daarop zou de zangeres hebben gereageerd: “Crying over spilled milk. Happy kings day little cryin’ broke bitch ni****. Greetings from your old happy rich bitch ni****.” Online is nu een aangepaste reactie te lezen, maar screenshots van het bericht met daarin het n-woord gaan nog rond. Dit vormt vermoedelijk aanleiding voor sor om niet meer in haar voorprogramma op te treden.

Zowel sor als Anouk heeft nog geen reactie gegeven aan het ANP. Wel schreef Anouk op Threads: “I’ve never been more at peace”. Ronnie Flex deelde een screenshot van dit bericht en schreef daarbij: “Snap ik wel als je mensen kan discrimineren zonder repercussies.”

Op Threads laat sor weten al eerder te hebben overwogen de optredens af te zeggen. Aanleiding was een bericht van de zangeres in februari. Anouk deelde een foto van haar ongesteldheid op Threads, waarbij ze schreef: “Je pipi eraf hakken, maakt je geen vrouw. Maar dit wel. Word ik nu gecanceld?” Op datzelfde medium vroeg iemand zich afgelopen weekend af waarom sor toen niet al besloot niet op te treden. Daarop reageerde sor: “bro t zat me kkerg dwars wou t al cancellen toen maar nee wij hadden transviolisten ingehuurd voor het sorkest in ziggo als statement.wou een groot tegenantwoord geven over hoe ik erin sta tijdens de show zelf.”