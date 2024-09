Simon Keizer: ‘Jan Smit heeft mijn leven veranderd’

Simon Keizer denkt dat zijn leven er heel anders uit had gezien als hij dorpsgenoot Jan Smit niet tegen het lijf was gelopen. Hun ontmoeting heeft alles veranderd, zei de Volendamse zanger woensdag in het RTL 4-programma Casa Di Beau.

Smit had gehoord dat Keizer destijds gestopt was met school en spoorde hem na een ontmoeting in de kroeg aan om te helpen met het schrijven van muziek. “Hij belde later en vroeg: ‘jij hebt zeker niets te doen nu? Mag ik even langskomen?’ Hij liet een liedje horen waar ik kritiek op had. En toen zei hij: ‘als je het zo goed weet, waarom maak jij hem dan niet af?’.

Keizer deed dat vervolgens tot grote tevredenheid van Smit. “Vanaf toen was de verkering aan”, aldus de zanger, die later ook jarenlang succesvol was met Nick Schilder. Met Smit schreef hij onder meer de hits Laura, Als De Morgen Is Gekomen en Vrienden Voor Het Leven. “Als hij niet dat telefoontje had gepleegd… dat bedoel ik met geluk. Het moet net even jouw kant op vallen”, besloot Keizer.