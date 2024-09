Sander Lantinga vraagt vrouw opnieuw ten huwelijk

Sander Lantinga heeft zijn vrouw Tessel opnieuw ten huwelijk gevraagd. De JOE-dj deed dit eerder dit jaar ter ere van hun 12,5-jarig huwelijksjubileum, vertelde hij dinsdagochtend in De Coen & Sander Show.

“We gaan dus opnieuw trouwen”, zei Lantinga tot verrassing van zijn radiomaatje Coen Swijnenberg. “Er is in dertien jaar tijd zoveel gebeurd. Het is natuurlijk altijd leuk om de liefde te vieren met de mensen van wie je houdt. En ik dacht: waarom ook niet? Waarom zou je maar één keer trouwen?”

Lantinga maakte het nieuws bekend op de dag dat hij en Tessel precies dertien jaar getrouwd zijn. De nieuwe bruiloft moet volgend jaar plaatsvinden.