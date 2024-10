Ruud de Wild ook ‘komende jaren’ te horen op de radio bij PowNed

Ruud de Wild heeft bijgetekend bij omroep PowNed. De radiomaker werkt sinds vorig jaar voor PowNed. Daarvoor maakte hij zes jaar lang programma’s voor KRO-NCRV.

PowNed doet geen uitspraak over de duur van de contractverlenging, maar spreekt wel van een samenwerking die “voor de komende jaren” is verlengd. De Wild blijft dus “ook in de toekomst” van maandag tot en met donderdag tussen 16.00 en 18.00 uur te horen op NPO Radio 2 met zijn programma De Wild in de Middag. “Bij PowNed en NPO Radio 2 krijg ik de vrijheid om echte radio te maken. Ik kijk er erg naar uit om de luisteraar ook de komende jaren weer op een eigenzinnige, prikkelende en humoristische wijze mee te nemen in deze bewogen wereld”, zegt de radiomaker in een verklaring.

Ook zijn podcast 30 MINUTEN RAUW blijft De Wild namens PowNed maken. Hierin interviewt de dj uiteenlopende gasten.