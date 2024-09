Roxy Dekker over relatie met Koen van Heest: ‘Net een getrouwd stel’

Roxy Dekker (19) en Bankzitters-lid Koen van Heest (26) zijn net een getrouwd stel. Dat vertelt de zangeres in gesprek met LINDA.meiden.

De twee maakten in mei bekend een stel te zijn, nadat daar al enige tijd over werd gespeculeerd. “Koen en ik deden helemaal niet expres mysterieus, zoals veel mensen dachten”, zegt de zangeres daarover. “We moesten gewoon even uitvogelen of we elkaar leuk vonden, dat kost tijd.”

De eerste date van Dekker en Van Heest was in Den Haag. Ze sliepen in een hotel en dronken samen wijn, vertelt de Sugardaddy-zangeres. Die wijn is nog altijd hun favoriet, zegt ze. “Soms regelt Koen die fles en kook ik er iets lekkers bij. Net een getrouwd stel, maar dat vinden we leuk.”