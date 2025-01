Ronnie Tober: ‘Ziekte raak je niet zomaar kwijt’

Ronnie Tober wordt dit jaar tachtig. In 1998 had hij blaaskanker. Hij is al jaren genezen, maar toch is hij bij het minste of geringste bang dat de ziekte weer terug is, bekent hij deze week in Weekend. “Als er iets opsteekt, krijg ik meteen in mijn achterhoofd: het zal toch niet weer iets zijn?”

Sinds Ronnie Tober blaaskanker heeft gehad vreest hij bij alles wat hij lichamelijk ontdekt dat het weer oplaait. “Als er iets opsteekt, zoals een bultje of mijn lichaam doet ineens raar, krijg ik meteen in mijn achterhoofd: het zal toch niet weer iets zijn? Als je eenmaal geconfronteerd bent met zo’n ziekte, raak je dat niet meer kwijt.”

Genieten

Desondanks is Ronnie niet van plan bij de pakken neer te gaan zitten. “Ik blijf gewoon van elke dag genieten. Mijn broer zei tig keer dat hij langs zou komen met zijn vrouw en kinderen, maar hij is nooit geweest. En toen was hij opeens overleden. Daarom laat ik er geen gras over groeien, op onze leeftijd weet je nooit of het de laatste keer is.”

