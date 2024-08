Radiomaker en dj Cees van Zijtveld (81) overleden

Radiomaker Cees van Zijtveld is overleden. Van Zijtveld begon zijn carrière begin jaren zestig als diskjockey bij het zendschip van radio Veronica. Later werkte hij veertig jaar lang voor omroep AVRO, waar hij onder meer een van de stemmen was van het programma Arbeidsvitaminen. Zijn familie laat aan het ANP weten dat Van Zijtveld afgelopen vrijdag op 81-jarige leeftijd overleed in Naarden.

Voor Veronica maakte Van Zijtveld programma’s als Ook Goeiemorgen en de Seven O’Clock Show. Bij de zender kreeg Van Zijtveld de bijnaam Flip van de flipside, omdat hij een voorliefde had voor het draaien van de B-kant van singles.

Halverwege de jaren zestig stapte Van Zijtveld over naar de publieke omroep. Voor de AVRO maakte hij tot in de jaren tachtig programma’s voor het toenmalige Hilversum 3 en Hilversum 1. Van Zijtveld maakte ook jingles, waarbij “Cees van Zijtveld, Cees van WIEveld?” een van de bekendste was. Van Zijtveld was later ook te horen op NPO Radio 2 en Radio 5.

Toppop

Van Zijtveld was ook actief als voice-over. Hij leende zijn stem onder meer aan het tv-programma AVRO’s Toppop. Ook was hij lange tijd de zenderstem van de AVRO op televisie. In 2006 nam hij afscheid van AVRO om met pensioen te gaan. Als stemacteur was Van Zijtveld te horen als het personage Daan in de serie David de Kabouter.

De familie van Van Zijtveld laat weten dat de uitvaart in besloten kring plaatsvindt.