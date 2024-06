Patty Brard gaat huwelijk dochter Priscilla voltrekken

Patty Brard zal in september het huwelijk van haar dochter Priscilla en haar vriend Kevin voltrekken. Priscilla heeft haar moeder gevraagd om dit als ‘BABS’ oftewel buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand te doen. Priscilla’s vader Carlo Nasi zal zijn dochter die dag weggeven.

“Haar vader geeft haar weg, ik trouw hen als BABS! We zijn allemaal heel erg blij en kunnen niet wachten tot het september is! Hoewel de voorbereidingen natuurlijk ook zo gezellig zijn!”, laat Brard zondag aan het ANP weten, na berichtgeving van De Telegraaf.

Eerder op de dag deelde Brard in een bericht op Instagram dat haar dochter gaat trouwen. “Ja, hoor! Nu al het beste nieuws van ’t jaar! Zij die nooit wilde trouwen, gaat ’t toch doen!”, schreef de presentatrice. “Wat een geluk dat jullie elkaar gevonden hebben! In tijden heb ik je niet meer zo horen lachen, lieve Pris!” In dat bericht schreef Brard ook al “super vereerd” te zijn met “de taak die mij door jullie is toebedeeld”.