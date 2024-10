Patty Brard en Kees Stevens lanceren nummer samen

In de aanloop naar de kerstconcerten van De Bevers in Ahoy, leek het zanger John de Bever en zijn man Kees Stevens leuk om Patty Brard uit te nodigen. Tot hun grote verrassing zei Brard ja tegen het verzoek om een duet te zingen met Kees, die eigenlijk helemaal geen zanger is. Vrijdag lanceren de twee het resultaat, het vrolijke feestnummer Feesten in de stad.

“Ik dacht: ik vraag Patty Brard of ze iets met mij wil zingen. Dat wordt sowieso groot feest”, lacht Stevens in gesprek met het ANP. “Zij zag dat wel zitten, zei ze, maar ik dacht eigenlijk dat ze dat uit fatsoen zei. Want ik ben maar kleine Keessie en zij is grote Patty. Heb je het over glamour, dan heb je het over haar! Maar ze zag het écht zitten. Voor we het wisten stonden we in de studio.”

Dat was wel even wennen voor Stevens, vertelt Brard. “Hij was helemaal gelukkig, maar ook wel een beetje bibberig in het begin. Ik zei: je moet echt even loslaten, ademhalen, en zingen alsof we vanavond nog de stad in gaan. Je hoort mij in de single ook steeds ‘hatsee!’ roepen, daarmee moedigde ik Kees aan”, lacht de zangeres. “Het stond er in twee keer op, zo goed ging het.”

TikTok

Vrijdag zingen de twee hun single voor het eerst voor publiek tijdens de lancering in Den Bosch. Spannend, vindt Stevens. “Patty heeft zoiets al honderd keer gedaan, natuurlijk. Ik niet! Maar ik probeer gewoon te genieten!”, lacht hij. “We gaan zien wat het ons brengt”, zegt Brard. “Voor hetzelfde geld wordt het een hit, want dat weet je niet van tevoren. We hebben er in ieder geval een leuk TikTok-dansje bij. We doen er alles aan om het Kees naar de zin te maken”, lacht ze.

Op 14 en 15 december staat Brard met het echtpaar in Ahoy tijdens De Bevers Vieren Kerst. “Ik vond het schattig dat Kees wilde zingen, maar eigenlijk niet durfde en mij erbij vroeg. Met mij erbij durven mensen kennelijk opeens van alles. Je zag het laatst ook met Mariska Bauer in Ahoy, terwijl ik eigenlijk helemaal niet zo’n lef-wijffie ben”, zegt Brard. “Maar het is leuk als uit zoiets spontaans uiteindelijk iets serieus ontstaat. Ik vind dit enig om te doen!”