OM heeft onderzoek naar aangifte over Derksen nog niet afgerond

Het Openbaar Ministerie heeft het onderzoek naar de aangifte tegen Talpa-coryfee Johan Derksen wegens belediging en discriminatie nog niet afgerond. Dat laat een woordvoerder donderdag weten. De aangifte werd eind april tegen Derksen gedaan. Het OM zei toen “zeker enkele weken” nodig te hebben voor het onderzoek. Het OM onderzoekt of er een strafbaar feit heeft plaatsgevonden.

De aangifte werd gedaan door het Friese antiracismemeldpunt Tûmba na uitspraken van Derksen over Kamerlid Habtamu de Hoop. Derksen zei in Vandaag Inside dat de in Ethiopië geboren parlementariër De Hoop “geen Fries” zou zijn. De tv-persoonlijkheid zei dit omdat hij “een jongen met een Afrikaanse achtergrond” zag.

Tûmba besloot aangifte te doen toen er meer dan 1100 meldingen van het incident met Derksen waren binnengekomen. Veel politici, toenmalig demissionair premier Mark Rutte en de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme veroordeelden de uitlatingen van Derksen. Die maakte geen excuses omdat volgens hem zijn uitlatingen “niet racistisch bedoeld waren: het was gewoon een opmerking”.

De aangifte werd gedaan in Leeuwarden, maar het OM Midden-Nederland heeft de zaak in behandeling genomen omdat het vermeende vergrijp in Hilversum plaatsvond. Talpa heeft nooit de vraag beantwoord of Derksen is aangesproken op zijn uitlatingen en het feit dat veel mensen deze uitspraken veroordeelden.