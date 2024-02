NPO stelt extern onderzoek in naar Remco van Leen, opvolger van Frans Klein

De NPO laat een extern onderzoek doen naar directeur video Remco van Leen. Dat meldt de NPO maandag. Aanleiding is een “recente publicatie” en signalen dat hij mogelijk betrokken zou zijn geweest bij grensoverschrijdend gedrag in zijn periode bij de TROS, nu de AVROTROS. Daar was hij tot 2014 werkzaam. Van Leen herkent zich niet in de beweringen, maar neemt de signalen serieus, aldus de NPO.

Van Leen heeft zijn werkzaamheden neergelegd, in afwachting van het onderzoek. Hij volgde eerder Frans Klein op als waarnemend directeur video bij de NPO, nadat Klein in november 2022 zijn functie neerlegde en vorige zomer een overstap maakte naar Talpa als directeur televisie. Jojanneke Doorn, die de functie van directeur video al op zich nam samen met Van Leen, doet dit vanaf nu tijdelijk met het managementteam.

“De NPO streeft naar een veilige sociale werkomgeving en hecht daarom zeer aan een zorgvuldige behandeling van meldingen daarover in het heden en verleden”, luidt het bericht van de NPO. Daarom wordt “een feitenonderzoek” gestart. Hoewel Van Leen zich niet herkent in de beweringen, zal hij “zijn volledige medewerking verlenen”. Gevraagd naar de “recente publicatie” waar de NPO in het persbericht over Van Leen naar verwijst, laat een woordvoerder weten dat het gaat om “berichten op sites en social media”.

‘Op de hoogte van één eerdere melding’

De NPO en Van Leen waren volgens de NPO “op de hoogte van één eerdere melding waarin sprake zou zijn van mogelijk grensoverschrijdend gedrag door Van Leen tijdens zijn werkzaamheden bij de toenmalige TROS.” Deze melding kwam kort na zijn aantreden als waarnemend directeur video binnen bij de NPO. Daarop heeft de NPO naar eigen zeggen “onmiddellijk actie ondernomen”. “Na meerdere gesprekken met betrokkenen, een grondige beoordeling daarvan en het maken van duidelijke samenwerkingsafspraken, waren er op dat moment geen gronden die een goede vervulling van zijn werkzaamheden bij de NPO in de weg zouden staan.”

De NPO heeft geen klachten binnengekregen over mogelijk grensoverschrijdend gedrag van Van Leen in de periode van zijn werkzaamheden bij de NPO en het onderzoek van de Commissie-Van Rijn naar de werksfeer binnen de NPO, meldt de publieke omroep.