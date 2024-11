Nieuwe uitdaging voor Johnny de Mol: ‘Iets meer gespannen’

Johnny de Mol presenteert vanaf zaterdag weer een nieuw programma. Deze keer niet op de televisie, maar op de radio. De Mol gaat het programma Top 4000 Classics op Radio 10 presenteren, en daarmee gaat een lang gekoesterde wens in vervulling, vertelt hij in gesprek met het ANP.

“Ik heb altijd al radio willen maken. Maar bij radio heb je de vastigheid nodig die ik de afgelopen jaren niet heb gehad”, zegt De Mol. Daarmee bedoelt hij dat hij voor het maken van reisprogramma’s vaak langere tijd van huis was. “Nu ik geen reisprogramma’s doe komt het weer bovendrijven.”

In het programma, dat elke zaterdagavond van 21.00 tot middernacht te horen is op Radio 10, trakteert De Mol de luisteraars drie uur lang op “tijdloze klassiekers”. De 45-jarige presentator vindt dat radio “iets magisch” heeft. “Het zit ook een beetje in de familie”, verwijst hij naar zijn vader John de Mol, die zijn carrière begon bij Radio Noordzee. Spannend vindt De Mol het wel om radio te maken. “Als televisiepresentator heb ik al heel wat kilometers gemaakt. Maar in radio zijn het mijn eerste stapjes. Dus ik ben iets meer gespannen, maar vol goede moed.”

Muziekliefhebber

De presentatie van een Top 4000-programma past goed bij De Mol. De presentator noemt muziek een van zijn grote liefdes en hij houdt ook nog eens van lijstjes. Met het draaien van platen heeft hij ook al de nodige ervaring, hij is jarenlang dj geweest. “Alleen praatte ik er toen niet tussendoor”, lacht De Mol.

De Mol presenteert niet alleen op de radio een programma gerelateerd aan de Top 4000. Hij is ook te zien als presentator van de Top 4000 Muziekquiz op SBS6.

De Top 4000 is van 27 november tot aan kerstavond dinsdag 24 december te horen. De Mol opende maandagochtend de stembussen voor de hitlijst.