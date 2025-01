Nieuwe uitdaging voor Holly Mae Brood

Holly Mae Brood presenteert de Nederlandse versie van de Britse datingshow I Kissed a Girl. Dat maakte de actrice bekend in RTL Boulevard. De datingshow is vanaf 27 maart te zien bij Videoland.

In de datingshow worden tien vrijgezelle vrouwen die (ook) op vrouwen vallen aan elkaar gekoppeld. Bij de eerste ontmoeting geven de vijf matches elkaar direct een kus.

Holly Mae Brood is later dit jaar ook te zien in het vervolg op filmklassieker Amsterdamned. Ook speelt zij een rol in de musical 40-45.