Nicolette Kluijver is ‘weer echt verliefd’, maar heeft nog geen vaste verkering

Nicolette Kluijver is “voor het eerst in lange tijd weer echt verliefd”. De gelukkige is de militair Milan, maar volgens de presentatrice is het nog niet officieel een relatie. “Het is heel gezellig als we bij elkaar zijn en ik date niet met iemand anders, dus hoe noem je zoiets”, zegt Kluijver in een interview met Beau Monde.

De twee hebben elkaar nog geen verkering gevraagd, maar dat zou de 39-jarige presentatrice wel willen. “Ik vier Kerst en Pasen heel traditioneel en wat dat betreft zou ik het leuk vinden als we er een stempel op gaan plakken. Maar dat stempel is nog niet geplakt.”

Ze hebben elkaar leren kennen op Bonaire, waar Milan was gestationeerd en waar Kluijver woont. “Het bleek dat we veel gemeen hebben en zo ontstond er een vriendschap die steeds een beetje meer werd. We zien wel waar het schip strandt, maar ik ben voor het eerst sinds lange tijd wel echt weer verliefd.”

Niet bereikbaar

Milan is niet de reden dat ze weer in Nederland gaat wonen. “Door zijn werk kan ik hem vaak niet bereiken. Dan ligt hij weer drie dagen ergens in een veld. Hij is niet de reden dat ik terugverhuis naar Nederland, maar het is wel heel fijn dat we dichter bij elkaar zijn.”