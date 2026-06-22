Sanne Hans blikt terug op 20 jaar Miss Montreal: ‘Ik had geen plan B’

Tekst: Ruth Smeets

Miss Montreal gaat volgend jaar langs de theaters met een nieuwe tour. Daarmee staat de Twentse zangeres stil bij het 20-jarig bestaan van haar en haar band.

Sanne Hans, zoals Miss Montreal eigenlijk heet, laat maandag in een persbericht weten dat ze er ‘onmeunig veel zin in’ heeft. De kaartverkoop voor Miss Montreal – 20 Jaar Onmeunig Druk begint woensdag.

Miss Montreal wil mijlpaal vieren

Dat Miss Montreal na twintig jaar nog altijd op het podium zou staan, had Sanne naar eigen zeggen niet zien aankomen. ‘Maar, nu we zo ver zijn gekomen, wil ik het heel graag vieren!’, laat ze weten. In de voorstelling komen haar bekende nummers voorbij, maar deelt ze ook persoonlijke verhalen.

Extra jubileumshow

Het jubileum wordt niet alleen in de theaters gevierd. Eerder werd al aangekondigd dat Sanne ook een optreden geeft in AFAS Live. Tegen QMusic vertelde ze daarover: ‘Ik had dit nooit verwacht en ik denk dat velen met mij in die tijd het ook niet hadden zien aankomen, maar ik ben aardig gegroeid in mijn werk en ik ben gewoon heel blij.’

Tekst gaat verder onder de video.

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Sanne denkt dat haar leven er zonder zangcarrière heel anders uit had gezien. Op de radio zei ze dat ze waarschijnlijk ‘niet veel van haar leven had gemaakt’. Daarna legde ze uit: ‘Ik had geen plan, ik wilde geen zangles, ik heb geen geduld. Ik dacht: ik móét dit wel doen. Ik had geen plan B.’

Blij met wat er is

Volgens Sanne is haar loopbaan een combinatie van hard werken en geluk. ‘Je start met hard werken, daarna heb je heel veel geluk. Je voelt ook wel dat je iets in handen hebt waar je handig in bent. Iedereen heeft zijn eigen pad, maar bij mij was dat pad nooit vanzelfsprekend. Ik moest altijd wel iets harder rennen dan anderen om mij heen. Ik weet niet waaraan dat ligt. Ik vraag me dat weleens af. Waarom ik net niet een hitje heb of waarom ik de AFAS nog net niet vol heb. Ik denk dat dat gewoon mijn pad is: echt beuken, hard werken en blij zijn met wat je hebt.’