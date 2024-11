Miljuschka Witzenhausen reageert op zware beveiliging: ‘Heb er al aan kunnen wennen’

Het gaat naar omstandigheden goed met Miljuschka Witzenhausen. Dinsdag werd bekend dat de bedreigde televisiekok en dochter van Astrid Holleeder met zware beveiliging leeft. Miljuschka heeft al “langer” aan haar nieuwe situatie kunnen “wennen”, vertelde ze donderdagavond in RTL Boulevard.

“Ik wil gewoon m’n gezin liefhebben, werken, zo normaal mogelijk zijn. Dat gaat niet”, vertelt Miljuschka over haar situatie. “Ik heb er al wel wat langer aan kunnen wennen, want het is al een tijdje zo. Maakt het niet minder verdrietig.”

Miljuschka relativeerde de situatie wel enigszins aan de desk van Boulevard. “Dingen zijn zoals ze zijn. En ik sta hier in blakende gezondheid, dus we mogen onze zegeningen tellen.”

Astrid Holleeder, die zelf ook met strenge beveiliging leeft, zei dinsdagavond in Boulevard dat de dreiging richting haar dochter “hoog” is. In een nieuw boek, met als titel Wie praat, die gaat, schrijft Holleeder over de dreiging rond haar dochter. De dreiging zou te maken hebben met het feit dat Astrid en haar zus Sonja Holleeder getuigden in de rechtszaak tegen hun broer, Willem Holleeder. Hij werd veroordeeld tot een levenslange celstraf.