Merel Westrik voor het eerst te zien in Sinterklaasjournaal

Merel Westrik debuteert maandag als presentatrice van het Sinterklaasjournaal. Voor de vaste kijkers zal het even wennen zijn: sinds de start in 2001 werd het programma gepresenteerd door Dieuwertje Blok.

Blok legde eerder dit jaar haar werkzaamheden neer omdat haar neus vanwege kanker moest worden geamputeerd. De opnames van het Sinterklaasjournaal kwamen voor haar te vroeg, waardoor ze nu vervangen wordt door Westrik. Vorige week was de presentatrice in een kort promofilmpje al even te zien achter de desk van het journaal. Ze werd daarin gebeld door Blok die haar veel succes wenste. “Je kan het, ik weet het zeker”, zei Blok.

Voor Westrik is het Sinterklaasjournaal haar eerste grote tv-klus sinds haar vertrek bij Talpa. De presentatrice was jarenlang het vaste gezicht van het RTL Nieuws en stapte in 2019 over van RTL naar Net5. Na drie jaar liep haar overeenkomst af. Ze maakte onder meer de talkshow Ladies Night, maar die werd vroegtijdig stopgezet.

In het Sinterklaasjournaal is de komende weken traditiegetrouw te zien hoe het Sinterklaas en zijn pieten vergaat in aanloop naar pakjesavond. Zaterdag komt het gezelschap aan in Vianen, waar de landelijke intocht dit jaar plaatsheeft.