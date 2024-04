Meilandjes helemaal klaar met horeca: ‘Nooit meer’

Na het runnen van Chateau Meiland in Frankrijk en Code Rosé in Noordwijk, hangen de Meilandjes het horecaleven voorgoed aan de wilgen. Als Code Rosé, dat voor bijna 2 miljoen op Funda staat, verkocht is, volgen er geen nieuwe horeca-avonturen. “Nee, nooit meer”, zegt Erica tegen Weekend.

Dat er daarmee – vermoedelijk – ook een einde komt aan Chateau Meiland VIPS, hun laatste programma waarin ze BN’ers over de vloer kregen in hun bed & breakfast, vindt Erica dan weer wel jammer. “We vonden het alle vier wel erg leuk om te doen.” Hun volgende tv-avontuur zal waarschijnlijk afzien worden voor de familie, die niet vies is van luxe. In het komende seizoen, dit najaar te zien, propt de familie zich in een camper en reizen ze het buitenland door.

Paal in de grond

Het contact met makelaars zal bijna een fulltime baan worden, want zoals eerder bekend werd, zet de familie niet alleen Code Rosé, maar ook het pand van Erica en Martien én het huis van Maxime op de markt. De bedoeling is dat ze allemaal in één groot, maar gescheiden, pand gaan wonen. Dat moet alleen nog een béétje gebouwd worden, vervolgt Erica. “In juni gaat de eerste paal de grond in. We kijken uit naar het uitzicht van de woning én dat de kinderen en kleinkinderen vlakbij zijn.”

De villa van Erica en Martien staat nog niet op Funda, maar binnenkort kan iedereen binnengluren bij de Meilandjes. “Over een week of twee, denk ik. Dan zullen we het zien.” Het pand van Maxime staat wel op Funda, voor ruim 2 miljoen euro, maar is nog altijd niet verkocht.

