‘Veel belangstelling voor pension van familie Meiland’

Veel mensen zijn benieuwd naar het pension Code Rosé dat de familie Meiland in Noordwijk eerder deze week te koop heeft gezet. Op verkoopwebsite Funda wordt “heel veel gereageerd”, vertelt de makelaar aan het ANP. “Normaal gesproken wordt er naar bijzondere panden een paar duizend keer gekeken. Naar dit pand is al ruim 60.000 keer gekeken, de belangstelling is wel uitzonderlijk.”

Dinsdag werd bekend dat de Meilandjes hun pension, dat ze in 2022 kochten, alweer te koop zetten omdat het te veel werk is. De vraagprijs is bijna 2 miljoen euro. “Naar aanleiding van alle publiciteit staan er al een aantal afspraken om het pand te bezichtigen”, zegt de makelaar. Hij verwacht dat het pension gewoon wordt verkocht, maar dat dit wel een aantal maanden zal duren. “Het is een bijzonder object.”

Code Rosé was ook te zien in de SBS6-realityserie van de familie Meiland. Wat de verkoop voor gevolgen heeft voor de opnames, is nog niet duidelijk. Een woordvoerder van Talpa zei eerder deze week dat het nog te vroeg was daar iets over te zeggen.