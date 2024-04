De Meilandjes delen goed nieuws

De Meilandjes gaan in het nieuwe seizoen van hun serie Chateau Meiland in een camper naar het buitenland. Dat meldt Erica Renkema in gesprek met De Telegraaf. Zij vertelt ook dat er, in tegenstelling tot de afgelopen seizoenen, geen bekende Nederlanders met de familie zullen optrekken.

Het nieuwe seizoen is dit najaar te zien op SBS6. Eerder meldde de familie wel dat de reeks zich in het buitenland afspeelt.

In de vorige reeks stond de verbouwing van het pension in Noordwijk centraal. Het verblijf is recent voor de spin-off Chateau Meiland VIPS bezocht door bekende Nederlanders. Het pension staat inmiddels te koop omdat de Meilandjes het runnen van een pension toch wel erg veel werk vonden. De realityserie loopt sinds 2019.