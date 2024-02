Matthijs van Nieuwkerk over rapport: heb niemand over de tafel getrokken

Matthijs van Nieuwkerk heeft “onderschat” wat het rapport van de Commissie-Van Rijn over de werkcultuur bij de NPO los zou maken. Dat schrijft de presentator in een brief aan zijn redactie bij RTL, die wordt gedeeld nadat bekend is gemaakt dat Van Nieuwkerk en RTL hun samenwerking uitstellen.

Zijn oud-werkgever BNNVARA stelt volgens Van Nieuwkerk “publiekelijk en volstrekt ongefundeerd” dat enkele ervaringen uit het rapport op hem van toepassing zijn. “Ik heb nooit iemand over een tafel getrokken, ik heb nooit iemand in zijn gezicht gespuugd, ik heb nooit iemand bij de keel gegrepen of op de grond gewerkt”, schrijft hij. “Dat staat allemaal zeer ver van mij af en ik vind de suggestie alleen al verschrikkelijk.”

Het rapport werd mede geschreven na berichten van de Volkskrant over wangedrag op de werkvloer bij De Wereld Draait Door (DWDD), dat Van Nieuwkerk presenteerde. Van Nieuwkerk geeft in de brief toe dat hij “verbaal intimiderend” was en “daarbij grenzen overschreden” heeft. “Daar ben ik me nu van bewust en dat spijt me zeer en dat zal ik ook nooit meer laten gebeuren”, schrijft hij. Hij vindt het “zeer onaangenaam te moeten lezen dat een relatie die kennelijk destijds als wederzijds en evenwichtig werd beoordeeld nu met terugwerkende kracht op eigen moreel gezag van de BNNVARA-directie als seksueel grensoverschrijdend wordt veroordeeld”, vervolgt hij. “En dat de kennelijke gangbare regeling die werd getroffen bij haar vertrek, nu als ‘afkoop’ wordt bestempeld.”

RTL heeft de brief, die Matthijs van Nieuwkerk naar zijn redactie stuurde, vrijgegeven voor publicatie. Hier lees je ‘m 👇 pic.twitter.com/FWC0IMV9I5 — Jermaine Ellenkamp (@thejermaine) February 5, 2024

Tweede kans

De presentator heeft ruim een jaar de tijd gehad om te reflecteren op de situatie rondom DWDD, schrijft hij. Daarnaast werkte hij op een fijne manier na de talkshow aan nieuwe programma’s zoals Matthijs Gaat Door. “Dat is de reden waarom ik het dit najaar weer aandurfde om in gesprek te gaan met de NPO, SBS en RTL; ik begrijp wat er mis is gegaan in het verleden en ik had en heb vertrouwen in de toekomst.” Dat “blijkt nu toch te voorbarig”, aldus Van Nieuwkerk.

De presentator hoopte naar eigen zeggen bij RTL “opvolging te kunnen geven” aan de conclusies en aanbevelingen uit het rapport. “RTL gelooft in dat kader in het geven van een tweede kans, een kans die ik graag en met liefde aangreep. Maar ik wil RTL niet dwarsbomen in die missie door de grote nieuwe smet die er nu publiekelijk op mij rust. En ik wil mijn nieuwe team, waarmee we enthousiast waren begonnen aan twee nieuwe programma’s niet in verlegenheid brengen.”

‘Spijtig’

Dus het gaat nu niet, stelt Van Nieuwkerk, die dit “spijtig” noemt. “Ik voel aan alles dat dit niet het moment is om nu voorbereidingen te gaan treffen voor een programma dat in april op televisie zou verschijnen. We zijn daarom samen tot de conclusie gekomen dat ik een pas op de plaats ga maken en we de voorbereidingen voor onze nieuwe programma’s tot nader orde uitstellen.”

Beeld: Reni van Maren