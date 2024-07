Mart Hoogkamer en vriendin in verwachting van eerste kindje

Mart Hoogkamer en zijn partner Jennifer van Ooijen verwachten hun eerste kindje. Het stel deelde het babynieuws donderdag op Instagram met een video op het strand.

“When Dreams Come True”, schrijven de 26-jarige zanger en zijn vriendin bij het gezamenlijke bericht. In de video omhelzen ze elkaar en houden ze twee babyschoentjes vast. Ook geeft Hoogkamer een kus op de babybuik van zijn zwangere partner, met wie hij vier jaar samen is. De kleine wordt in januari volgend jaar verwacht.

Diverse BN’ers, onder wie zangeres Roxeanne Hazes, zanger Jan Smit en model Loiza Lamers, feliciteren de aanstaande ouders in de comments met het nieuws.