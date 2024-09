Loretta Schrijver over gezondheid: ‘Waarschijnlijk de rest van mijn leven aan de chemo’

Loretta Schrijver heeft naar eigen zeggen niets aan prognoses van hoelang ze eventueel nog te leven heeft. Dat zegt de presentatrice, die afgelopen zomer bekendmaakte uitgezaaide darmkanker te hebben, tegen RTL Boulevard.

“Er staat een prognose voor, maar wat heb je eraan? Als ze zeggen: Je hebt 50 procent kans op vijf jaar overleven, wat weet je dan? Aan prognoses hebben we niks, het leven bestaat uit één dag; je moet het pakken”, vindt de 68-jarige Schrijver.

De presentatrice deelde in juli in haar eerste column voor het blad Nouveau dat darmkanker die in 2021 bij haar was vastgesteld en waarvan ze was genezen, was teruggekomen en was uitgezaaid. “Misschien is het wel een zwaartepunt dat al achter me ligt, dus misschien ben ik er wel al aan gewend”, zegt ze daar nu over. “Ik ben niet somber, ik neem het zoals het komt. Voor de rest is alles gewoon stabiel, het wordt niet meer, het wordt niet minder.”

Schrijver zegt wel te kampen met de bekende klachten die bij de ziekte horen. “Enorme moeheid, je niet lekker voelen, tintelingen in je handen, je voeten en je neus ook soms, van die gekke dingen”, zegt ze. Ook de behandeling blijft doorgaan. “Ik blijf waarschijnlijk wel de rest van mijn leven aan de chemo, maar dat is ook op en af.”