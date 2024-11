Linda de Mol reageert op filter-rel Gooische Vrouwen

Linda de Mol heeft naar eigen zeggen “gelachen” om het relletje dat is ontstaan rond het gebruik van een softfilter in het nieuwe seizoen van Gooische Vrouwen. “Het is grappig dat werd gesuggereerd dat ik jonger wilde overkomen”, aldus de 60-jarige presentatrice.

“Toen we in de villa filmden, was het pokkenweer. Bij Gooische Vrouwen moet de zon schijnen. Er kwamen grote lampen achter het raam die de zon moesten suggereren, maar toen zagen we eruit alsof we onder de rotsen gelegen hadden”, legt De Mol uit. “Ze zeiden: joh, maak je niet druk, dat komt goed in de nabewerking.”

Uiteindelijk was het filter “iets te doorgeschoten” in de nabewerking, erkent De Mol. “Maar die heisa… Het wordt al gebruikt sinds mensenheugenis. Al die mensen die boos waren, gebruiken zelf op Instagram ook een filter.”

Eerder liet RTL al weten de kritiek op het filter mee te nemen bij de “afwerking van de resterende afleveringen”. Het zesde seizoen van Gooische Vrouwen werd overigens bijzonder goed ontvangen bij de kijkers van Videoland. Niet eerder keken zoveel mensen binnen 24 uur naar de release van een Nederlandse dramaserie. Hoeveel mensen toen precies keken, deelde Videoland niet.