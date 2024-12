Komt Gordon met een nieuw seizoen van zijn realityserie?

John van den Heuvel sluit niet uit dat er een vervolg komt op de realityserie over Gordon. Dat vertelde hij maandagochtend in De Coen & Sander Show bij radiozender JOE.

“Daar zijn we wel mee bezig”, antwoordde Van den Heuvel op de vraag of er een vervolg komt. “Er waren heel veel mensen die het leuk vonden. Dus ik sluit het zeker niet uit.” Op de vraag of dat betekent dat er al wordt gefilmd of dat er over wordt gesproken, antwoordt Van den Heuvel “beide”. “Gordon is op Curaçao om een Blushing te openen dus die avonturen volgen we.” Gordon maakte vorige maand bekend een vestiging van zijn horecaketen op het eiland te openen.

De realityserie Dit Ben Ik: Gordon was eerder dit jaar te zien op SBS6. Van den Heuvel was producent van de serie.