Kinderen Peter R. de Vries trots op monument

De kinderen van Peter R. de Vries zijn trots op het monument dat maandag is onthuld ter nagedachtenis aan hun vader. “Wij zijn ervan overtuigd dat het monument hem ook had vervuld met trots”, zei dochter Kelly de Vries in een toespraak.

“Mijn hart doet pijn, van verdriet, maar vooral van trots. He was truly one of a kind”, besloot ze. “Ik hoop dat het mensen aan het denken zet”, zei haar broer Royce de Vries.

Het monument voor De Vries is gemaakt door kunstenaar Rini Hurkmans en heet Tegen alle stromen in. De twee bronzen handen staan op het Leidseplein, waar eerder ook de studio van RTL Boulevard zat. “Een mooiere plek kunnen wij ons niet wensen”, zei Kelly daarover. Het kunstwerk weerspiegelt het gedachtegoed van De Vries en zijn strijd voor mensen die hulp nodig hadden en tegen onrechtvaardigheid. Op het beeld staan de leefregels van De Vries in 41 talen.