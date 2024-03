Khalid Kasem opgelucht over uitkomst onderzoek Amsterdamse Orde van Advocaten

Khalid Kasem is “erg blij” met de uitkomst van het onderzoek van de deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten naar zijn handelen als advocaat. Het feit dat de deken geen aanwijzingen heeft gevonden voor omkoping van selectiefunctionarissen of pogingen daartoe door Kasem is voor hem “geen verrassing”, schrijft de presentator op Instagram. “De opluchting is groot dat is bevestigd wat ik altijd heb gezegd.”

De deken bracht zijn conclusies woensdagmiddag naar buiten. Kasem werd niet schuldig bevonden aan omkoping, maar krijgt wel een formele waarschuwing omdat hij in één geval ongepaste uitlatingen tegen een cliënt deed om een factuur betaald te krijgen.

“Aan een voor mij en mijn gezin ontzettend heftige periode is nu gelukkig een einde gekomen”, schrijft Kasem. “De uitkomst van het Deken-onderzoek is geen verrassing voor mij, ik ben erg blij dat de verdachtmakingen zijn ontkracht. Ik hoop dit nu achter mij te kunnen laten.”

‘Zeer ernstig persoonlijk beschadigd’

De voormalig advocaat haalt in zijn reactie flink uit naar het AD. Kasem werd door deze krant in verschillende artikelen in verband gebracht met omkoping. Het AD heeft hem daarmee “zeer ernstig persoonlijk beschadigd en in diskrediet gebracht”, aldus Kasem. Hij neemt het de krant kwalijk dat de beschuldigingen werden gedaan terwijl hij als oud-advocaat omwille van de geheimhoudingsplicht niet inhoudelijk kon reageren. De presentator is dan ook tevreden dat de deken heeft geconcludeerd dat van omkoping geen sprake is geweest en dat er “geen enkel bewijs is gevonden voor de beweringen in het Algemeen Dagblad”.

Reactie BNNVARA: praten na Pasen verder

Kasem moest zijn werkzaamheden bij de talkshow Khalid & Sophie neerleggen om de beschuldigingen. Omroep BNNVARA en Kasem gaan na Pasen in gesprek over hun samenwerking, heeft een woordvoerder van de omroep laten weten. “Het doet ons zeer goed dat de Orde van Advocaten concludeert dat onze collega Khalid Kasem zich in het verleden als advocaat niet schuldig heeft gemaakt aan omkoping of het lekken van informatie, zoals eerder werd beweerd”, aldus de woordvoerder. “We nemen dit mee in de gesprekken die we voeren met Khalid. In overleg met Khalid doen we dat na het Paasweekend.”

De presentator is op het moment officieel “vrijgesteld van werk”. Dit betekent dat Khalid Kasem niet werkt, maar nog wel aan BNNVARA verbonden is.

Beeld: ANP