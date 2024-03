Geen aanwijzing voor omkoping of poging daartoe door Khalid Kasem

De deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten zegt geen aanwijzingen te kunnen vinden voor omkoping van selectiefunctionarissen of pogingen daartoe door voormalig advocaat Khalid Kasem. Wel krijgt hij een formele waarschuwing omdat hij in één geval ongepaste uitlatingen tegen een cliënt deed om een factuur betaald te krijgen.

Kasem werd in verschillende artikelen in het AD in verband gebracht met omkoping. De krant zou opnames hebben uit 2019 waarin hij bijvoorbeeld tegen Peter R. de Vries, met wie hij destijds in Amsterdam een advocatenkantoor had, zou bevestigen dat hij een medewerker van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) had omgekocht om een cliënt eerder vrij te krijgen. Kasem ontkende deze beschuldiging direct.

‘Niet letterlijk opvatten’

Over de opnames schrijft de toezichthouder dat de dingen die worden gezegd “niet telkens letterlijk opgevat moeten worden, maar moeten worden geplaatst in een bredere context. Een deelnemer aan een gesprek die niet weet dat een opname wordt gemaakt zal in het algemeen minder zorgvuldig, en soms zelfs ronduit inadequaat, formuleren en zal zich ook minder bekommeren om de indruk die zijn woorden wellicht achterlaten bij de gesprekspartners”.

Processen correct gevolgd

De deken van de Amsterdamse orde van Advocaten meldt dat dat niet wegneemt dat hij juist de delen uit die gesprekken die vragen opriepen, heeft onderzocht. De bevinding hieruit is dat “de beweerde omkoping” niet heeft plaatsgevonden. “Dat wordt niet alleen door alle betrokkenen gesteld, maar is ook erg onwaarschijnlijk en weinig zinvol gezien de achterliggende structuren en processen van Dienst Justitiële Inrichtingen. De stukken bevestigen dat de processen correct zijn gevolgd.”

Door de gebeurtenissen legde Kasem zijn werk als presentator van het BNNVARA-programma Khalid & Sophie neer. Een woordvoerder van BNNVARA zegt op dit moment nog niet op het onderzoek te reageren, maar hoopt dit in de loop van de middag wel te doen.