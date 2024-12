Khalid Kasem na rel definitief weg bij BNNVARA

Khalid Kasem gaat definitief weg bij BNNVARA. Dat heeft de omroep donderdag bekendgemaakt. Kasem legde eind januari zijn werk als presentator van de talkshow Khalid & Sophie neer toen hij in verband werd gebracht met omkoping in de tijd dat hij nog advocaat was.

“Wij danken Khalid voor de fijne samenwerking en wensen hem veel succes”, aldus BNNVARA.

Het AD publiceerde in januari een artikel waarin geluidsopnames gemaakt door wijlen Peter R. de Vries aan bod kwamen. Daarop zou te horen zijn dat Kasem erkent een selectiefunctionaris te hebben omgekocht. Kasem heeft dat later ontkend. De deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten constateerde na onderzoek dat Kasem niet schuldig is bevonden aan omkoping. Wel kreeg hij een formele waarschuwing, omdat hij ongepaste uitlatingen had gedaan tegen een cliënt.

BNNVARA liet in april weten dat het op dat moment “niet aan de orde” was dat hij kon terugkeren op televisie, “vanwege alle discussie rond zijn persoon”. Jeroen Pauw verving hem in de talkshow naast Sophie Hilbrand.